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10:56   3 Января 2018
Россия
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Постпред РФ заявил, что ЕС осознает необходимость нормальных отношений с Москвой

Постпред РФ заявил, что ЕС осознает необходимость нормальных отношений с Москвой

В Европейском союзе растет осознание того, как необходимо поддержание нормальных отношений с Москвой.

Такое заявление сделал постпред Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов. Как пишет RT, он подчеркнул, что становится все более ощутимым негативный эффект от санкций, в первую очередь для экономики самих стран Европейского союза. Европейский бизнес неоднократно и давно об этом заявлял, подчеркнул Чижов. Помимо этого, в Европе возрастает усталость и раздражение от происходящего на Украине - все эти факторы стимулируют Евросоюз для изменения их нынешней позиции.

Ранее сообщалось, что за прошлый год торговля Украины с РФ увеличилась в большей мере, чем со странами Европейского союза.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #евросоюз #ес #сша #чижов #политика
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