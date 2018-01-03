Удобный кандидат. Зачем КПРФ выставила на выборы капиталиста

Фракцию последователей Маркса и Ленина на выборах президента представит успешный бизнесмен. Политолог уверен, что выбор Зюганова свидетельствует о кризисе в партии.

Убежденного последователя идеи всеобщего социального равенства в новоиспеченном кандидате от КПРФ, директоре ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павле Грудинине сторонники левых идей не видят. Грудинин владеет коммерчески успешным предприятием, где в основном трудятся приезжие из стран Средней Азии за довольно скромную зарплату. Сам кандидат владеет 40% акций совхоза в лучших традициях капитализма. Классический бизнес-подход демонстрирует и в управлении бывшими народными активами. На совхозных землях сегодня располагаются несколько крупных торговых центров и дилерские представительства западного автопрома. Для предприятия это дополнительная статья доходов от аренды.

Оценивая перспективы Грудинина на предстоящих выборах президента в комментарии ИА «Политика Сегодня», заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заметил, что ситуация в стане коммунистов сложилась непростая. Эксперт уверен, что возраст традиционного участника президентских выборов Геннадия Зюганова (73 года) и утрата былых позиций играли на руку лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в борьбе за второе место. Не добавляли оптимизма Зюганову и данные соцопросов.

«У КПРФ есть необходимость в смене лидера, который будет представлять партию. В данном случае, очевидно, что коммунисты сочли возможным для себя начать этот процесс на предстоящих президентских выборах. Пока сложно сказать, сможет ли Грудинин стать лидером партии или будет временной фигурой, которая должна быть только на этот выборный цикл», - говорит Шаповалов.

Против кандидата в будущие лидеры КПРФ Павла Грудинина как опыт партии - пробовавший стать президентом в 2004 году вместо Геннадия Зюганова Николай Харитонов вошел в президиум ЦК, но председателем партии так и не стал, так и отсутствие у директора совхоза партийного билета и наличие пестрого политического прошлого. До 2010 года Грудинин состоял в «Единой России». Пути партии власти и подмосковного политика разошлись, когда ЕР предпочла более перспективного кандидата на местных выборах. Спустя год Грудинин пытался примкнуть к ЛДПР, а затем в очередной раз - пройти в Мособлдуму уже от КПРФ, но опять неудачно. Суд отменил его регистрацию, усмотрев признаки экстремизма в высказываниях на национальную тематику.

Собеседник агентства отмечает, что широкой аудитории Грудинин неизвестен. Кандидата узнают в Подмосковье, но на федеральном уровне для многих он пока довольно абстрактная фигура. Следовательно, и реальный электоральный вес Грудинина определить сейчас затруднительно. На федеральных каналах красный кандидат с уверенностью заявляет, что идет на выборы побеждать с перевесом не менее 60% голосов, но пока это похоже на браваду. Шаповалов не исключает, что для Зюганова кандидатура Грудинина удобна в случае поражения от либерал-демократов в борьбе за второе место.