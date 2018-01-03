Врач в Китае умерла после 18-ти часов работы

Женщина потеряла сознание во время обхода больницы, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в одном из медучреждений китайской провинции Шаньси 29 декабря. Чжао Бянсян после 18-часового рабочего дня зашла проведать пациентку, но тут же упала в обморок.

Коллеги смогли реанимировать женщину. Однако она скончалась на следующий день. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стало нарушение мозгового кровообращения.

В больнице 43-летняя Бянсян занимала должность главы отделения респираторных заболеваний. Другие врачи отзываются о ней как об одном их лучших специалистов.