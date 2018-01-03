Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Специалисты сообщили, что на вулкане Ключевской произошел выброс пепла на высоту до шести километров.

Об этом информирует камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Облако распространилось примерно на 40 километров к востоку от Ключевского. Вулкану был присвоен «оранжевый» код авиаопасности.

По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на пути распространения пеплового облака населенных пунктов не расположено. Международные трассы движения самолетов в районе вулкана не проходят, туристических групп в этом районе не зарегистрировано.

5 декабря стало известно, что что вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой около десяти километров.

Вулкан Ключевской (Ключевская Сопка) является самым высоким активным вулканом на материке.