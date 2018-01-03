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10:26   3 Января 2018
Весь мир
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Playboy планирует отказаться от печатной версии

Playboy планирует отказаться от печатной версии

Дело в том, что доходы компании Playboy Enterprises от продажи журналов в 2017 году сократились примерно на семь миллионов долларов.

Об этом в среду пишет The Wall Street Journal.

Руководитель Playboy Enterprises Бен Кон рассказал, что компания планирует сосредоточиться на так называемом «World of Playboy». Он намного больше, чем «устаревшая печатная версия». И именно он стал основным источником дохода компании в прошлом году.

Речь идет о сделках по передаче прав на использование бренда другим фирмам. Издатели предоставляют право третьим лицам выпускать различную продукцию с фирменным логотипом компании, а также открывать клубы или казино под названием «Playboy».

Автор: Юлия Халус
#новости #общество #весь мир #журнал #playboy
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