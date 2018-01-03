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10:04   3 Января 2018
Весь мир
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Взрыв прогремел во Вьетнаме, погибли дети

Взрыв прогремел во Вьетнаме, погибли дети

В жилом районе провинции Бакнинь неподалеку от вьетнамской столицы сдетонировало взрывчатое вещество неизвестного происхождения.

Об этом в среду сообщила местная онлайн-газета VnExpress.

Администрация района рассказала, что взрыв прогремел утром 3 января. На месте происшествия образовалась воронка глубиной примерно 10 метров. Пять соседних домов получили сильные повреждения. В некоторых обрушилась крыша. 

Кроме того, погибли двое детей в возрасте одного и пяти лет. Еще шесть человек пострадали. Военные и полиция выясняют все обстоятельства трагедии и помогают раненым выбраться из-под обломков.

 

Автор: Юлия Халус
#происшествия #взрыв #чп #новости #весь мир #вьетнам
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