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9:52   3 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Савченко: Украинские власти «заплатят кровью» в случае революции

Савченко: Украинские власти «заплатят кровью» в случае революции

Руководство страны, пришедшее к власти «на крови» может само расплатиться за эту власть «кровью», предупредила в эфире телеканала NewsOne народный депутат Украины Надежда Савченко.

Парламентарий уверена, что «расплата кровью» ожидает чиновников в случае, если «революция возьмет реванш». И это, считает она, справедливо. Савченко объяснила, что беды нынешнего руководства должны стать примером для тех, кто придут ему на смену. Иначе они почувствуют себя безнаказанными, что только усугубит ситуацию.

Не стоит ждать развития в стране, пока тут нет справедливости. Украинское руководство должно ответить за свои преступления, подытожила депутат.

 

Автор: Юлия Халус
#украина #киев #савченко #политика #новости #весь мир
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