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 Пхеньян готов к диалогу с Сеулом

Пхеньян готов к диалогу с Сеулом
9:23   3 Января 2018
Весь мир
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Пхеньян готов к диалогу с Сеулом

Пхеньян готов к диалогу с Сеулом

Глава КНДР Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Южной Кореей в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, сообщает Reuters.

Переговоры по специальной связи начнутся в 9:30 по московскому времени.

В Сеуле поручение Ким Чен Ына назвали большим прорывом. Пресс-секретарь южнокорейского лидера Юн Янг-чан заявил, что готовность КНДР к диалогу свидетельствует о движении к обстановке, когда общение между государствами станет возможным на постоянной основе.

Ранее глава Северной Кореи объявил о возможном участии северокорейской национальной сборной в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Оргкомитет Олимпиады поприветствовал слова Ким Чен Ына.

Автор: Юлия Халус
#кндр #политика #южная корея #новости #весь мир #корейский полуостров
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