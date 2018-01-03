Пхеньян готов к диалогу с Сеулом

Глава КНДР Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Южной Кореей в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме, сообщает Reuters.

Переговоры по специальной связи начнутся в 9:30 по московскому времени.

В Сеуле поручение Ким Чен Ына назвали большим прорывом. Пресс-секретарь южнокорейского лидера Юн Янг-чан заявил, что готовность КНДР к диалогу свидетельствует о движении к обстановке, когда общение между государствами станет возможным на постоянной основе.

Ранее глава Северной Кореи объявил о возможном участии северокорейской национальной сборной в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Оргкомитет Олимпиады поприветствовал слова Ким Чен Ына.