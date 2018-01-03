В лобовом столкновении автомобилей близ Находки скончались четыре человека

Четыре человека стали жертвами столкновения двух иномарок в Приморском крае. Об этом сообщает региональный главк МВД.

По предварительным данным, 44-летний водитель Nissan Wingroad двигался из Находки в сторону села Лазо. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на «встречку», где въехал в Toyota Chaser.

В результате ДТП на месте погибли трое человек: водитель и 36-летний пассажир Nissan Wingroad, а также водитель Toyota Chaser. Второго пассажира Nissan, 35-летнего мужчину, доставили бригадой скорой помощи в центральную районную больницу села Владимиро-Александровское. Врачи провели необходимые реанимационные мероприятия, однако мужчине не удалось спасти жизнь.

Дорожная авария произошла в светлое время суток, на прямом участке с сухим асфальтом. По факту произошедшего проводится проверка.