Столтенберг: НАТО не хочет повторения «холодной войны»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не хочет новой «холодной войны» с Россией. Об этом он рассказал в в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Столтенберг заявил, что в НАТО должны учитывать тот факт, что альянс имеет дело с «более самоуверенной Россией». При этом он отметил, что блок не хочет повторения «холодной войны» и «гонки вооружений».

По словам генсека НАТО, Североатлантический альянс выступает за политический диалог с Москвой. При этом он отметил, что найти общий язык не просто.

Также Столтенберг выразил надежду на увеличение числа контактов между Россией и НАТО и активизацию взаимодействия по военным каналам. Он отметил, что мир становится более опасным, однако альянс тоже развивается и становится сильнее.