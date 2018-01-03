Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В подмосковном зверинце пантера насмерть загрызла человека

В подмосковном зверинце пантера насмерть загрызла человека

 Минобороны показало новый броневой автомобиль для ВДВ

Минобороны показало новый броневой автомобиль для ВДВ
В 2017 году торговля Украины с Россией увеличилась больше, чем с Евросоюзом

В 2017 году торговля Украины с Россией увеличилась больше, чем с Евросоюзом

 Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе
Столтенберг: НАТО не хочет повторения «холодной войны»

Столтенберг: НАТО не хочет повторения «холодной войны»

 Постпред США заявила о готовности Вашингтона лишить Пакистан финпомощи

Постпред США заявила о готовности Вашингтона лишить Пакистан финпомощи
В подмосковном зверинце пантера насмерть загрызла человека

В подмосковном зверинце пантера насмерть загрызла человека

 Минобороны показало новый броневой автомобиль для ВДВ

Минобороны показало новый броневой автомобиль для ВДВ
В 2017 году торговля Украины с Россией увеличилась больше, чем с Евросоюзом

В 2017 году торговля Украины с Россией увеличилась больше, чем с Евросоюзом

 Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе
Столтенберг: НАТО не хочет повторения «холодной войны»

Столтенберг: НАТО не хочет повторения «холодной войны»

 Постпред США заявила о готовности Вашингтона лишить Пакистан финпомощи

Постпред США заявила о готовности Вашингтона лишить Пакистан финпомощи
7:15   3 Января 2018
Весь мир
46

Столтенберг: НАТО не хочет повторения «холодной войны»

Столтенберг: НАТО не хочет повторения «холодной войны»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не хочет новой «холодной войны» с Россией. Об этом он рассказал в в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Столтенберг заявил, что в НАТО должны учитывать тот факт, что альянс имеет дело с «более самоуверенной Россией». При этом он отметил, что блок не хочет повторения «холодной войны» и «гонки вооружений».

По словам генсека НАТО, Североатлантический альянс выступает за политический диалог с Москвой. При этом он отметил, что найти общий язык не просто.

Также Столтенберг выразил надежду на увеличение числа контактов между Россией и НАТО и активизацию взаимодействия по военным каналам. Он отметил, что мир становится более опасным, однако альянс тоже развивается и становится сильнее.

Автор: Олег Королев
#россия #нато #столтенберг
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9
Мечтам Циолковского пока не суждено сбыться. Но успехи Илона Маска в разработке многоразовой ракеты вдохновляют российских специалистов.
14:17   2 Января 2018
6784
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев Ближнее зарубежье

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

12:30   2 Января 2018
6889
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии Весь мир

Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии

14:42   1 Января 2018
68
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

20:46   29 Декабря 2017
1259
Новости smi2.ru
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

 На Красноярск надвигаются экстремальные холода

На Красноярск надвигаются экстремальные холода

 Новобранец китайской армии чуть не подорвался на гранате

Новобранец китайской армии чуть не подорвался на гранате