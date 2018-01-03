Постпред США заявила о готовности Вашингтона лишить Пакистан финпомощи

Президент США Дональд Трамп готов полностью прекратить финансовую помощь Пакистану. Об этом заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

По ее словам, Белый дом пока решил не перечислять финансовую помощь Пакистану в размере 225 миллионов долларов. Дипломат отметила, что на это есть определенные причины. Хейли заявила, что Пакистан ведет двойную игру на протяжении долгих лет.

Ранее Трамп заявил, что Пакистан укрывает террористов из Афганистана. Он отметил, что при этом Исламабад пользуются деньгами из Вашингтона. Также пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон готовит новые меры в отношении Пакистана по вопросу о поддержке терроризма.