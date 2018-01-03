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6:25   3 Января 2018
Россия
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В подмосковном зверинце пантера насмерть загрызла человека

В подмосковном зверинце пантера насмерть загрызла человека

В Истринском районе Подмосковья пантера загрызла человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МВД.

Как отмечается, инцидент произошел в деревне Обновленный Труд. Как отмечается, пантера в частном зверинце напала на смотрителя в момент, когда тот вошел в вольер для кормления животного.

В полиции сообщили, что хищник набросился на человека и перегрыз ему шею. После этого животное сбежало из клетки.

Пантеру поймали спустя несколько часов. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным «Лайф», погибший являлся гражданином Украины. Зверинец принадлежит одному из бизнесменов, его имя не сообщается.

Автор: Олег Королев
#подмосковье #пантера
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