Минобороны показало новый броневой автомобиль для ВДВ

На базе бронеавтомобиля «Тайфун» для ВДВ создан новейший защищенный автомобиль. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что главным преимуществом опытного автомобиля, помимо защищенности личного состава и наличия современного вооружения, станет его способность десантироваться на парашюте. Машина получила название «Тайфун-ВДВ».

На сегодняшний момент испытания новейшей боевой машины проводятся на спецполигонах. В ведомстве отметили, что серийное производство автомобиля начнется в следующем году.

В конце прошлого года Ракетные войска стра­те­ги­чес­ко­го назначения испытали баллистическую ракету РС-12М «Тополь». Целью запуска стала проверка перспективного заряда.