Пушков ответил на заявление Хейли о созыве Совбеза ООН по Ирану
Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о необходимости созыва СБ и СПЧ ООН по ситуации в Иране. Соответствующее заявление сенатор опубликовал на своей странице в Twitter.
Член Совбеза отметил, что Хейли ранее занималась «миром и безопасностью» в Сирии и теперь беспокоится о «мире, безопасности и свободе» в Иране. По мнению Пушкова, речь идет о смене режима.
Протесты в крупных городах Ирана начались в конце декабря на фоне сложной экономический ситуации в стране. По информации СМИ, во время беспорядков погибли 20 человек. Иранский президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне. Белый дом официально поддерживает протестующих.
Хейли все занималась "миром и безопасностью" в Сирии - теперь беспокоится о "мире, без-сти и свободе" в Иране. Иначе говоря, о смене режима.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 2, 2018