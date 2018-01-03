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5:39   3 Января 2018
Весь мир
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Пушков ответил на заявление Хейли о созыве Совбеза ООН по Ирану

Пушков ответил на заявление Хейли о созыве Совбеза ООН по Ирану

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о необходимости созыва СБ и СПЧ ООН по ситуации в Иране. Соответствующее заявление сенатор опубликовал на своей странице в Twitter.

Член Совбеза отметил, что Хейли ранее занималась «миром и безопасностью» в Сирии и теперь беспокоится о «мире, безопасности и свободе» в Иране. По мнению Пушкова, речь идет о смене режима.

Протесты в крупных городах Ирана начались в конце декабря на фоне сложной экономический ситуации в стране. По информации СМИ, во время беспорядков погибли 20 человек. Иранский президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне. Белый дом официально поддерживает протестующих.

 

Автор: Олег Королев
#сирия #иран #пушков #хейли
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