Пушков ответил на заявление Хейли о созыве Совбеза ООН по Ирану

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о необходимости созыва СБ и СПЧ ООН по ситуации в Иране. Соответствующее заявление сенатор опубликовал на своей странице в Twitter.

Член Совбеза отметил, что Хейли ранее занималась «миром и безопасностью» в Сирии и теперь беспокоится о «мире, безопасности и свободе» в Иране. По мнению Пушкова, речь идет о смене режима.

Протесты в крупных городах Ирана начались в конце декабря на фоне сложной экономический ситуации в стране. По информации СМИ, во время беспорядков погибли 20 человек. Иранский президент Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне. Белый дом официально поддерживает протестующих.