Жертвами аварии с автобусом в Перу стали 48 человек

В Перу число жертв аварии с упавшим в пропасть автобусом возросло до 48 человек. Об этом сообщает газета Comercio со ссылкой на полицию региона.

Столкновение автобуса и грузовика произошло в 70 километрах от столицы Перу на участке горной трассы, известном как «Поворот дьявола». После ДТП автобус с 50 пассажирами рухнул в пропасть. Ранее сообщалось о 36 жертвах. Раненых направили в три госпиталя.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя корпуса пожарной охраны провинции Уараль Льюис Мехия сообщает, что работы на месте падения автобуса на побережье океана осложнены начавшимся приливом. Отмечается, что автобус спасатели вытаскивают из воды.

Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Джуффра сообщил, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя превысили скорость.