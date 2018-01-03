Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
На юге Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

На юге Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

 Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору

Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору
В 2017 году торговля Украины с Россией увеличилась больше, чем с Евросоюзом

В 2017 году торговля Украины с Россией увеличилась больше, чем с Евросоюзом

 Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе
Пушков ответил на заявление Хейли о созыве Совбеза ООН по Ирану

Пушков ответил на заявление Хейли о созыве Совбеза ООН по Ирану

 Жертвами аварии с автобусом в Перу стали 48 человек

Жертвами аварии с автобусом в Перу стали 48 человек
На юге Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

На юге Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

 Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору

Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору
В 2017 году торговля Украины с Россией увеличилась больше, чем с Евросоюзом

В 2017 году торговля Украины с Россией увеличилась больше, чем с Евросоюзом

 Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе
Пушков ответил на заявление Хейли о созыве Совбеза ООН по Ирану

Пушков ответил на заявление Хейли о созыве Совбеза ООН по Ирану

 Жертвами аварии с автобусом в Перу стали 48 человек

Жертвами аварии с автобусом в Перу стали 48 человек
5:22   3 Января 2018
Весь мир
64

Жертвами аварии с автобусом в Перу стали 48 человек

Жертвами аварии с автобусом в Перу стали 48 человек

В Перу число жертв аварии с упавшим в пропасть автобусом возросло до 48 человек. Об этом сообщает газета Comercio со ссылкой на полицию региона.

Столкновение автобуса и грузовика произошло в 70 километрах от столицы Перу на участке горной трассы, известном как «Поворот дьявола». После ДТП автобус с 50 пассажирами рухнул в пропасть. Ранее сообщалось о 36 жертвах. Раненых направили в три госпиталя.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя корпуса пожарной охраны провинции Уараль Льюис Мехия сообщает, что работы на месте падения автобуса на побережье океана осложнены начавшимся приливом. Отмечается, что автобус спасатели вытаскивают из воды.

Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Джуффра сообщил, что предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя превысили скорость.

Автор: Олег Королев
#автобус #пропасть #перу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9
Мечтам Циолковского пока не суждено сбыться. Но успехи Илона Маска в разработке многоразовой ракеты вдохновляют российских специалистов.
14:17   2 Января 2018
6517
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев Ближнее зарубежье

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

12:30   2 Января 2018
6783
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии Весь мир

Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии

14:42   1 Января 2018
68
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

20:46   29 Декабря 2017
1257
Новости smi2.ru
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

 На Красноярск надвигаются экстремальные холода

На Красноярск надвигаются экстремальные холода

 Трамп поддержал иранцев, восставших против «жестокого и коррумпированного режима»

Трамп поддержал иранцев, восставших против «жестокого и коррумпированного режима»