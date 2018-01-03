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5:00   3 Января 2018
Весь мир
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На юге Мексики крокодил утащил ребенка под воду

На юге Мексики крокодил утащил ребенка под воду

В мексиканском штате Оахака крокодил напал на 12-летнего мальчика. Об этом сообщает региональное управление сил гражданской обороны.

По информации ведомства, нападение случилось 1 января. Оно произошло в момент, когда семья отдыхала на речном пляже города Пинотепа-Насиональ

По словам очевидцев, рептилия схватила ребенка и утащила его в лагуну. На данный момент добровольцы вместе со спасателями ищут ребенка. Власти сообщили, что операция будет продолжаться до тех пор, пока мальчика не обнаружат.

Летом 2016 года аналогичный инцидент произошел в американском штате Флорида. Сообщалось, что крокодил утащил двухлетнего в воду в «Диснейленде». Тело погибшего нашли только на следующий день.

Автор: Олег Королев
#ребенок #мексика #крокодил
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