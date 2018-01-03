Трамп заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у северокорейского лидера

Американский президент Дональд Трамп ответил главе КНДР Ким Чен Ыну на заявление о ядерной кнопке. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп обратил внимание на заявление северокорейского лидера о том, что ядерная кнопка постоянно находится у него на столе. Президент США призвал «кого-нибудь из его истощенного голодающего режима» уведомить Ким Чен Ына о том, что у него тоже есть ядерная кнопка, которая «гораздо больше и гораздо мощнее». Он отметил, что его кнопка работает.

В понедельник в новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что у него на столе теперь есть кнопка, на которую он может нажать в случае угрозы со стороны США.