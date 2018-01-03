В Иране потребовали от США вывести войска с сирийской территории

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана адмирал Али Шамхани заявил, что военное присутствие США в Сирии незаконно. Об этом сообщает иранский телеканал «Аль-Маядин».

Иранский адмирал напомнил, что США, в отличие от Ирана и России, не согласовывали отправку военных на сирийскую территорию. Шамхани расценил американское военное присутствие в Сирии как оккупацию.

Адмирал подчеркнул, что что Тегеран поддерживает Дамаск в стремлении добиться от Вашингтона вывода войск из Сирии. По его словам, иранская сторона будет требовать вывода американских войск со всех международных трибун.

Также он напомнил, что Турция, Россия и Иран прикладывают усилия по урегулированию сирийского конфликта. Стороны договорились о проведении в Сочи конгресса для определения будущего Сирии.