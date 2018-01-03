В 2017 году торговля Украины с Россией увеличилась больше, чем с Евросоюзом

В период с января по ноябрь товарооборот между Россией и Украиной возрос на 28,6 процента. Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Отмечается, что уровень торговли между странами вырос до 9,36 миллиарда долларов. За это же время торговля между Украиной и Евросоюзом выросла на 27,6 процента - до 29,3 миллиарда долларов.

При этом сообщается, что импорт российских товаров на Украину вырос на 38,6 процента (до 6,3 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Экспорт украинских товаров на российскую территорию увеличился на 11,9% (до 3,06 миллиарда долларов).

Экспорт товаров из Украины в Евросоюз с января по ноябрь возрос на 32,7 процента (до 12,8 миллиарда долларов). Импорт товаров из ЕС на Украину увеличился на 23,9 процента (до 16,5 миллиарда долларов).