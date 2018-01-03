Трамп предлагает прекратить финансовую помощь Палестине

Президент США Дональд Трамп оставил под вопрос финансовую поддержку палестинским властям. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Американский лидер отметил, что Вашингтон дает миллиарды долларов не только Пакистану, но и другим странам. В пример он привел Палестину, которая получает сотни миллионов долларов в год. По мнению Трампа, Газа не ценит такую помощь и «даже не проявляет уважения к США».

Ранее сообщалось, что Палестина объявила об отзыве своего посла в США. Такая мера объясняется необходимостью консультаций на фоне заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

В начале декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился начать перенос американского посольства из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем конфликта между Израилем и Палестиной.