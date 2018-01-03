В Перу число жертв падения автобуса в пропасть увеличилось до 36

Число жертв ДТП с автобусом и грузовиком в Перу возросло. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что автобус и грузовая фура столкнулись на участке горной дороги в 70 километрах от Лимы. Участок серпантина, на котором случилось ДТП, известен как «Поворот дьявола». После столкновения автобус с 50 пассажирам упал в пропасть со стометровой высоты. Сообщалось о 25 погибших.

Ведомство на странице в Twitter отметило, что число погибших в ДТП в Пасамайо (провинция Уараль) увеличилось до 36. Также сообщается о шести раненных. На месте работают спасатели, медики и психологи.