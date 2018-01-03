Госдеп заявил о превосходстве США на рынке оружия

США контролировали десять процентов оборота торговли вооружениями с 2005 по 2015 годы. Об этом говорится в докладе Госдепартамента.

Согласно опубликованным данным, ежегодная стоимость сделок по продаже на мировом рынке оружия и военной техники достигала в среднем около 161 миллиарда долларов. Также отмечается, что на долю Евросоюза также приходилось 10% оборота.

По данным Госдепа, доля России с 2005 по 2015 годы составляла около пяти процентов, доля Китая - менее двух. Подчеркивается, что доля США в мире выросла, в то время как доля ЕС уменьшилась. Отмечается, что четкой тенденции по КНР и РФ нет.

В конце декабря сообщалось, что США приняли решение поставить оборонительное вооружение Украине. Отмечается, что оружие предоставляется также на случай отражения возможной будущей агрессии.