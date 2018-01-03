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2:38   3 Января 2018
Весь мир
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Сенатор Пушков прокомментировал слова Трампа о санкциях против КНДР

Сенатор Пушков прокомментировал слова Трампа о санкциях против КНДР

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о  значительном влиянии санкций на КНДР. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пушков отметил, что Трамп утверждает о том, что санкции начинают давать результаты. По мнению российского сенатора, северокорейский лидер Ким Чен Ын не намерен отказываться от ядерного оружия, однако при этом он не хочет еще более жестких санкций.

Накануне стало известно, что в Пхеньяне выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры, которые будут проходить в Южной Корее в феврале. Трамп заявил, что санкции имеют значительное влияние на КНДР. По его словам, «человек-ракета» впервые хочет пойти на переговоры с Южной Кореей. 

Автор: Олег Королев
#санкции #кндр #пушков #трамп
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