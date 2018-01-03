Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
На юге Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

На юге Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

 Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору

Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору
Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

 Контакты с Россией необходимо восстановить — премьер Литвы

Контакты с Россией необходимо восстановить — премьер Литвы
Сенатор Пушков прокомментировал слова Трампа о санкциях против КНДР

Сенатор Пушков прокомментировал слова Трампа о санкциях против КНДР

 СМИ: Северная Корея начала подготовку к ракетному запуску

СМИ: Северная Корея начала подготовку к ракетному запуску
На юге Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

На юге Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

 Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору

Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору
Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

 Контакты с Россией необходимо восстановить — премьер Литвы

Контакты с Россией необходимо восстановить — премьер Литвы
Сенатор Пушков прокомментировал слова Трампа о санкциях против КНДР

Сенатор Пушков прокомментировал слова Трампа о санкциях против КНДР

 СМИ: Северная Корея начала подготовку к ракетному запуску

СМИ: Северная Корея начала подготовку к ракетному запуску
2:17   3 Января 2018
Весь мир
59

СМИ: Северная Корея начала подготовку к ракетному запуску

СМИ: Северная Корея начала подготовку к ракетному запуску

Северокорейские власти начали подготовку к новому ракетному запуску с площадки к северу от Пхеньяна. Об этом сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, подготовительные работы начались на том же месте, где в ноябре минувшего года проходили испытания баллистической ракеты. Предполагается, что запуск будет произведен на этой или на следующей неделе. В свою очередь телеканал NBC со ссылкой на источники сообщает, что испытание пройдет в середине текущей недели.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что санкции в отношении КНДР начали оказывать «значительное влияние». Он отметил, что Пхеньян впервые хочет пойти на переговоры с Сеулом.

Автор: Олег Королев
#кндр #ракетные испытания
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9
Мечтам Циолковского пока не суждено сбыться. Но успехи Илона Маска в разработке многоразовой ракеты вдохновляют российских специалистов.
14:17   2 Января 2018
6128
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев Ближнее зарубежье

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

12:30   2 Января 2018
6657
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии Весь мир

Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии

14:42   1 Января 2018
68
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

20:46   29 Декабря 2017
1257
Новости smi2.ru
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

 На Красноярск надвигаются экстремальные холода

На Красноярск надвигаются экстремальные холода

 Трамп поддержал иранцев, восставших против «жестокого и коррумпированного режима»

Трамп поддержал иранцев, восставших против «жестокого и коррумпированного режима»