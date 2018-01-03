СМИ: Северная Корея начала подготовку к ракетному запуску

Северокорейские власти начали подготовку к новому ракетному запуску с площадки к северу от Пхеньяна. Об этом сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, подготовительные работы начались на том же месте, где в ноябре минувшего года проходили испытания баллистической ракеты. Предполагается, что запуск будет произведен на этой или на следующей неделе. В свою очередь телеканал NBC со ссылкой на источники сообщает, что испытание пройдет в середине текущей недели.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что санкции в отношении КНДР начали оказывать «значительное влияние». Он отметил, что Пхеньян впервые хочет пойти на переговоры с Сеулом.