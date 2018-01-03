Президент Франции призвал Рухани к сдержанности на фоне протестов в Иране

Французский президент Эммануэль Макрон призвал иранского коллегу Хасана Рухани сохранять спокойствие. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Как отмечается в сообщении, президент Франции Эммануэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. В ходе разговора он выразил свою обеспокоенность количеством погибших во время проходящих в стране протестов.

Также стороны договорились перенести на более поздний срок визит министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана в Иран. Посещение было запланировано на пятницу.

В крупных иранских городах с 28 декабря проходят акции протеста. По данным СМИ, задержаны 450 человек, около 20 погибли.