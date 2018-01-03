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1:44   3 Января 2018
Весь мир
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Иранский министр связи рассказал, когда восстановят работу соцсетей

Иранский министр связи рассказал, когда восстановят работу соцсетей

Министр массовых коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми извинился перед согражданами за ограничения в работе соцсетей. Об этом говорится в сообщении на его странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов в Иране заблокировали некоторые сайты и соцсети, в частности речь идет об Instagram и Telegram. Джахроми заявлял, что социальные сети отключены временно и сообщения об их постоянной блокировки являются ложными.

Министр написал в Twitter, что приносит извинения перед сотнями тысяч дорогих соотечественников, которые пострадали из-за «недавних обстоятельств». Также он отметил, что когда протесты в стране прекратятся, будут проведены переговоры с советом безопасности Ирана об устранении ограничений.

Автор: Олег Королев
#иран #telegram #блокировка интернета
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