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1:12   3 Января 2018
Весь мир
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США пригрозили Ирану санкциями из-за разгона протестующих

США пригрозили Ирану санкциями из-за разгона протестующих

США рассматривают санкции в качестве вариантов ответа на действия иранских властей в отношении участников массовых демонстраций. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что в Белом доме считают беспорядки в Иране «народным восстанием». Также постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что США созовут экстренные заседания Совбеза и СПЧ ООН по ситуации в Иране.

Представитель внешнеполитического ведомства США отметила, что Вашингтон не будет забегать вперед в том, что касается санкций. При этом Науэрт отметила, что они входя в широкий набор средств, которыми располагает американская сторона. Также она добавила, что США пристально наблюдают за сообщениями о возможном нарушении прав протестующих мирно.

Автор: Олег Королев
#сша #иран #науэрт
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