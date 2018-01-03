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0:56   3 Января 2018
Россия
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На юге Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

На юге Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

В столице в одной из квартир жилого в Шипиловском проезде произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Как отмечается, огонь полностью охватил квартиру на шестом этаже многоэтажки. Отмечается, что при возгорании погибли два человека, еще один получил травмы. Состояние раненого оценивается медиками как тяжелое.

Пожарные эвакуировали жильцов. ТАСС сообщает, что из горящей квартиры спасены трое человек, с верхних этажей - еще семеро. О причинах пожара пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Иркутске из-за загоревшейся петарды произошел пожар в квартире с детьми. Прибывшие спасатели вскрыли квартиру и доставили детей в больницу.

Автор: Олег Королев
#москва #пожар #многоэтажка
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