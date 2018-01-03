В Перу автобус с пассажирами упал в пропасть

В результате столкновения автобуса и грузовика в Перу погибли 25 человек. Об этом сообщает телеканал Canal N со ссылкой на дорожную полицию.

Дорожная авария произошла в 70 километрах от столицы Перу Лимы, на участке горной дороги под названием «Поворот дьявола». В результате столкновения автобус с полусотней пассажиров рухнул в пропасть со стометровой высоты.

Операция по спасению осложняется труднодоступности места падения автобуса. Часть спасателей прибыла на место инцидента на вертолете, еще часть - спустилась по веревке. Ожидается, что число погибших в результате ДТП может увеличиться.