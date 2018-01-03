США созовут заседания СБ и СПЧ ООН по ситуации в Иране

Американская сторона намерена в ближайшие дни созвать спецзаседание СБ ООН и СПЧ ООН в связи с ситуацией в Иране. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Хейли заявила, что в ближайшие дни США созовет экстренные сессии в Нью-Йорке и Совета ООН по правам человека в Женеве. Она уточнила, что речь идет о сессии Совета безопасности ООН. Дипломат отметила, что американская сторона «так или иначе» проведет встречу по событиям в Иране.

Массовые акции протеста проходят в иранских городах с 29 декабря минувшего года. Их поводом послужило повышение цен на еду, рост коррупции и безработицы. По данным СМИ, во время беспорядков погибли 20 человек, еще 450 задержаны.