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0:18   3 Января 2018
Весь мир
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США созовут заседания СБ и СПЧ ООН по ситуации в Иране

США созовут заседания СБ и СПЧ ООН по ситуации в Иране

Американская сторона намерена в ближайшие дни созвать спецзаседание СБ ООН и СПЧ ООН в связи с ситуацией в Иране. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Хейли заявила, что в ближайшие дни США созовет экстренные сессии в Нью-Йорке и Совета ООН по правам человека в Женеве. Она уточнила, что речь идет о сессии Совета безопасности ООН. Дипломат отметила, что американская сторона «так или иначе» проведет встречу по событиям в Иране.

Массовые акции протеста проходят в иранских городах с 29 декабря минувшего года. Их поводом послужило повышение цен на еду, рост коррупции и безработицы. По данным СМИ, во время беспорядков погибли 20 человек, еще 450 задержаны.

Автор: Олег Королев
#сша #иран #сб оон
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