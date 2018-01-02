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Трамп: Санкции против КНДР начинают действовать... а возможно и нет

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22:01   2 Января 2018
Весь мир
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Трамп: Санкции против КНДР начинают действовать... а возможно и нет

Трамп: Санкции против КНДР начинают действовать... а возможно и нет

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter заявил, что санкции в отношении КНДР начали оказывать «значительное влияние на «Человека-ракету».

По словам американского лидера, «санкции и другие методы давления (какие именно президент не уточнил, — ИА «Политика сегодня») начинают оказывать значительное влияние на Пхеньян. «Человек-ракета впервые хочет вести переговоры с Южной Кореей», — написал Трамп. При этом он добавил, что «возможно, это хорошие новости, а возможно нет».

Ранее сообщалось, что северокорейские власти выразили желание направить делегацию на Олимпийские игры 2018 года.

Автор: Вячеслав Каширин
#кндр #политика #трамп #весь мир
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