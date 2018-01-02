Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору

Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору

 Москвичей просят не пользоваться личным автотранспортом в новогодние праздники

Москвичей просят не пользоваться личным автотранспортом в новогодние праздники
Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

 Контакты с Россией необходимо восстановить — премьер Литвы

Контакты с Россией необходимо восстановить — премьер Литвы
Трамп: Санкции против КНДР начинают действовать... а возможно и нет

Трамп: Санкции против КНДР начинают действовать... а возможно и нет

 Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова

Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова
Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору

Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору

 Москвичей просят не пользоваться личным автотранспортом в новогодние праздники

Москвичей просят не пользоваться личным автотранспортом в новогодние праздники
Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

 Контакты с Россией необходимо восстановить — премьер Литвы

Контакты с Россией необходимо восстановить — премьер Литвы
Трамп: Санкции против КНДР начинают действовать... а возможно и нет

Трамп: Санкции против КНДР начинают действовать... а возможно и нет

 Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова

Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова
21:43   2 Января 2018
Ближнее зарубежье
666

Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

Следователи из Нидерландов и Украины пока не готовы озвучить имена подозреваемых по делу о крушении на востоке Украины (территория самопровозглашенной ДНР) малайзийского Boeing следовавшего рейсом MH17. Также заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин отметил, что число подозреваемых составит около 25 человек.

Рейс МН17 «Малайзийских авиалиний» следовал из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. На территории Донецкой области лайнер потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту — 298 человек.

Заявление украинского правоохранителя связано с недавними публикациями в российских СМИ о планах Нидерландов обнародовать сегодня список причастных к катастрофе. В прессе заявляли, что список якобы состоит из 120 человек. Енин сказал, что «ни о каких 120 лицах речь не идет, речь идет об одной или двух дюжинах, не более».

Автор: Вячеслав Каширин
#донбасс #катастрофа #общество #ближнее зарубежье #мн17 #малайзийские авиалинии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9
Мечтам Циолковского пока не суждено сбыться. Но успехи Илона Маска в разработке многоразовой ракеты вдохновляют российских специалистов.
14:17   2 Января 2018
4094
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев Ближнее зарубежье

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

12:30   2 Января 2018
6198
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии Весь мир

Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии

14:42   1 Января 2018
66
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

20:46   29 Декабря 2017
1253
Новости smi2.ru
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

 На Красноярск надвигаются экстремальные холода

На Красноярск надвигаются экстремальные холода

 Трамп поддержал иранцев, восставших против «жестокого и коррумпированного режима»

Трамп поддержал иранцев, восставших против «жестокого и коррумпированного режима»