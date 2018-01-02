Киев не готов назвать подозреваемых в деле о крушении MH17 в Донбассе

Следователи из Нидерландов и Украины пока не готовы озвучить имена подозреваемых по делу о крушении на востоке Украины (территория самопровозглашенной ДНР) малайзийского Boeing следовавшего рейсом MH17. Также заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин отметил, что число подозреваемых составит около 25 человек.

Рейс МН17 «Малайзийских авиалиний» следовал из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. На территории Донецкой области лайнер потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту — 298 человек.

Заявление украинского правоохранителя связано с недавними публикациями в российских СМИ о планах Нидерландов обнародовать сегодня список причастных к катастрофе. В прессе заявляли, что список якобы состоит из 120 человек. Енин сказал, что «ни о каких 120 лицах речь не идет, речь идет об одной или двух дюжинах, не более».