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 Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова

Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова
21:42   2 Января 2018
Весь мир
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Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова

Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова

Актриса Татьяна Майорова ушла из жизни. Она умерла 30 декабря, но об этом стало известно только сегодня.

Советская и литовская актриса театра и кино умерла после продолжительной болезни на 77-м году жизни. Печальное известие появилось на официальном сайте Русского драматического театра Литвы.

Большая часть творческой жизни актрисы прошла на сцене родного театра. Три года до 1967-го она играла в Севастопольском театре, затем пришла в РДТЛ. Одной из ее самых ярких ролей стала героиня Серафима из «Бега» по Михаилу Булгакову и образ матери из фильма «Смилуйся над нами» Альгирдаса Араминаса.

Коллектив театра соболезнует родным и близким и скорбит в связи со смертью актрисы. Прощание с покойной пройдет в среду, 3 января, с пяти до десяти вечера в доме ритуальных услуг на улице Оланду, 3-ий зал. Похороны состоятся на следующий день в 14:00 на Вильнюсском кладбище Карвелишкес.

Автор: Александра Гегельская
#актриса #татьяна майорова
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