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21:08   2 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Контакты с Россией необходимо восстановить — премьер Литвы

Контакты с Россией необходимо восстановить — премьер Литвы

Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в наступившем году необходимо восстановить контакты с властями РФ. Слова политика приводит канал Tv3.

По мнению премьер-министра, 2018 год является благоприятным для подобных шагов. Он отметил при этом, что на восстановление связей с Москвой нужно смотреть прагматично, выдерживая «четкие стратегические границы».

Прибалтийская республика не поддерживает контакты и не проводит встречи на высоком уровне с российскими чиновниками с 2014 года.

В начале прошедшей осени дипломаты Латвии, Литвы и Эстонии направили письмо в редакцию газеты Le Monde. Главу издания Люка Броннера они попросили не называть страны «бывшими советскими республиками». Поводом для письма стала статья, посвященная борьбе Финляндии с «гибридной угрозой» со стороны РФ, где страны Балтии назывались «бывшими советскими республиками», каковыми, собственно, и являются. Прибалтийские дипломаты пояснили, что в 1940 году республики вступили в состав СССР не добровольно.

В середине декабря стало известно, что власти Литвы собираются ввести новые ограничения по доступу в зону защиты государственных границ со стороны РФ и Белоруссии.  

Автор: Вячеслав Каширин
#политика #литва #ближнее зарубежье #сквернялис
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