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21:14   2 Января 2018
Весь мир
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Это все русские: что думают американцы об обвинениях в адрес Кремля

Это все русские: что думают американцы об обвинениях в адрес Кремля

Корреспондент RT Калеб Мопин опросил американцев об обвинениях в адрес России. Люди на улицах соглашались или опровергали распространенные тезисы.

Разведсообщество Соединенных Штатов опубликовало доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы. Документ был выпущен почти год назад — 6 января. Это стало триггером антироссийской истерии по всему миру. 

Телеканал RT выяснил у жителей Нью-Йорка, что они об этом думают. Соответствующая видеозапись появилась на их официальном YouTube-канале.

Напомним, что западные СМИ и официальные лица уже успели обвинить Кремль во «вмешательстве» почти во все европейские выборы, кроме того, выражение «российские хакеры» стало уже практически нарицательным, поскольку их обвиняют в кибератаках на компьютерные системы ряда иностранных ведомств. 

Автор: Александра Гегельская
#россия #сша #кремль
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