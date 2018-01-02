Это все русские: что думают американцы об обвинениях в адрес Кремля

Корреспондент RT Калеб Мопин опросил американцев об обвинениях в адрес России. Люди на улицах соглашались или опровергали распространенные тезисы.

Разведсообщество Соединенных Штатов опубликовало доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы. Документ был выпущен почти год назад — 6 января. Это стало триггером антироссийской истерии по всему миру.

Телеканал RT выяснил у жителей Нью-Йорка, что они об этом думают. Соответствующая видеозапись появилась на их официальном YouTube-канале.

Напомним, что западные СМИ и официальные лица уже успели обвинить Кремль во «вмешательстве» почти во все европейские выборы, кроме того, выражение «российские хакеры» стало уже практически нарицательным, поскольку их обвиняют в кибератаках на компьютерные системы ряда иностранных ведомств.