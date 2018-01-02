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20:23   2 Января 2018
Россия
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Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору

Вулых не имеет претензий к Пугачевой по поводу плагиата, но есть вопросы к композитору

Певица Алла Пугачева позвонила поэту Александру Вулых после того, как тот заявил о схожести ее новой композиции «Я летала» с песней Игоря Саруханова «Придуманная любовь». Как сообщили на РЕН ТВ, они нашли общий язык.

Певица заявила, что впервые узнала о существовании похожей песни от самого автора — Вулыха. Поэт, в свою очередь, заявил, что к исполнительнице претензий не имеет, так как она могла не знать, не помнить о существовании ранее написанного произведения. «А композитор не мог не знать об этом, — заявил Вулых. — Меня удивляет, что СМИ пишут, что поэт якобы предъявил претензии к Алле Пугачевой. Здесь претензии к автору музыки».

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #пугачева #плагиат #вулых
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