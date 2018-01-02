Москвичей просят не пользоваться личным автотранспортом в новогодние праздники

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к москвичам с просьбой пользоваться общественным транспортом из-за большого числа новогодних мероприятий на территории мегаполиса.

В сообщении ЦОДД говорится, что в центре города наблюдаются затруднения в движении из-за большого потока автомобилей, что осложняется большим числом праздничных мероприятий. Тяжелее всего передвигаться на Кремлевской набережной, Моховой улице, Большом Никитском бульваре и Воздвиженке.

Кроме того, из-за праздничных мероприятий перекрыто несколько центральных улиц, введены временные запреты парковки. О всех ограничениях движения можно узнать на Едином транспортном портале.

ЦОДД порекомендовал москвичам и гостям столицы для поездок в центр использовать общественный транспорт, что позволит заранее спланировать маршрут и избежать опозданий. Также транспортники отметили, что метрополитен, МЦК и наземный транспорт на протяжении всех праздничных дней будут работать штатно.