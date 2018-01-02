Следователи рассматривают четыре версии убийства правозащитницы Ноздровской

Следователи назвали основные версии убийства правозащитницы Ирины Ноздровской на Украине. Женщина была найдена мертвой 1 января под Киевом.

Основной версией является ее профессиональная юридическая деятельность. Об этом пишет агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции Николай Жокович.

В рамках расследования рассматривается и последнее судебное дело о ДТП. Следователи также допускают, что женщина стала жертвой насильников.

Еще одной версией является судебное дело, в котором она принимала активное участие. Речь идет о резонансном процессе в отношении племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского: в 2015 году он насмерть сбил ее родную сестру, как оказалось, под действием наркотиков. В прошлом году она добилась для него наказания в виде семи лет лишения свободы. Родные женщины рассказали, что Ноздровская постоянно получала угрозы от родственников подсудимого.

Напомним, что тело пропавшей в декабре правозащитницы было найдено первого января в одной из рек под Киевом.