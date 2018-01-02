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19:15   2 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Неизвестные осквернили мемориал советским танкистам в Молдавии

Неизвестные осквернили мемориал советским танкистам в Молдавии

Вандалы облили краской танк Т-34 в мемориальном комплексе «Виктория», расположенном у села Леушены Хынчештского района Молдавии. Об этом сообщил actualitati.md со ссылкой на руководителя Русского историко-патриотического клуба Алексея Петровича.

По его словам, неизвестные уже в очередной раз надругались над боевой машиной — легендарным танком Т-34, установленным на холме в честь героев Ясско-Кишиневской операции. Они облили танк красной, синей и желтой краской, нанесли на постамент надписи, а также обезобразили гранитные плиты.

Петрович также добавил, что территория мемориала «давно превращена в мусорку».

Автор: Вячеслав Каширин
#молдавия #общество #ближнее зарубежье #осквернение памятника
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