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18:45   2 Января 2018
Россия
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ЦИК через суд решит вопрос об участии Чухлебова в выборах президента РФ

ЦИК через суд решит вопрос об участии Чухлебова в выборах президента РФ

Центризбирком России получил сведения о виде на жительство в Финляндии у кандидата в главы государства Александра Чухлебова. Этот факт не позволяет ему баллотироваться, но сам политик утверждает, что в момент выдвижения вида на жительство у него уже не было. Поэтому ЦИК принял решение обратиться в Верховный суд для решения вопроса об участии Чухлебова в выборах.

Ранее в ЦИК была зарегистрирована инициативная группа избирателей, созданная для поддержки самовыдвиженца Чухлебова. В ходе сегодняшнего заседания, когда рассматривался вопрос о регистрации его финансовых уполномоченных и открытии избирательного счета, замглавы ЦИК Николай Булаев доложил, что у ведомства есть информация о наличии у Чухлебова вида на жительства в иностранном государстве.

Замглавы ЦИК напомнил, что по закону гражданин, имеющий гражданство или вид на жительство в иностранном государстве не может выступать кандидатом в главы страны на выборах. В этой связи Булаев предложил обратиться в Верховный суд РФ с иском об отмене решения ЦИК о регистрации инициативной группы для поддержки политика.

По его словам, оценка данной ситуации Верховным судом исключит любую неопределенность относительно наличия у Чухлебова пассивного избирательного права. При этом последний подчеркнул, что готов документально подтвердить отсутствие у него вида на жительства в Финляндии на настоящий момент.

Он подтвердил, что ранее, действительно, имел вид на жительство в Финляндии, но на момент собрания инициативной группы у него такового уже не было. При этом политик заявил, что имеет документ с официальным нотариальным ответом.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #выборы #политика #чухлебов
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