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 Порошенко перечислил любимые песни 2017 года

Порошенко перечислил любимые песни 2017 года
В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

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20:26   2 Января 2018
Весь мир
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В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях во вторник, 2 января.

Минобороны опубликовало видео со служебными щенками

Российское военное ведомство поздравило россиян с наступившим Новым годом, опубликовав ролик со служебными щенками. На видео собаки играют, тренируются и обучаются новым навыкам.

 

 

В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

 

В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

 

 

В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

 

В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

 

Порошенко поделился любимой музыкой

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал плейлист с любимой украинской музыкой в своем аккаунте Twitter. По его словам, за год в стране появилось много современной и интересной музыки. Он подчеркнул, что прошедший год также показал, что все больше человек отдают предпочтение песням на родном языке.

 

В список его фаворитов вошли композиции «Тихо Прийшов, тихо Пiшов» рок-исполнителя Riffmaster, «Журавлi» The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбой, «Vsesvit» Onuka, «Монах» Дахабраха, «Марш новоi армиi» Воплей Видоплясова и «Перечекати» Тины Кароль.

 

 

 

 

 

 

Польша не будет принимать беженцев из Северной Африки и стран Ближнего Востока

 

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша отказывается принимать беженцев из мусульманских государств в связи с мощным потоком беженцев из Украины.

 

 

В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

Автор: Александра Гегельская
#порошенко #украина #польша #минобороны #поздравление #новый год #миграционная политика #служебные собаки
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