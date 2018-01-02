В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях во вторник, 2 января.

Минобороны опубликовало видео со служебными щенками

Российское военное ведомство поздравило россиян с наступившим Новым годом, опубликовав ролик со служебными щенками. На видео собаки играют, тренируются и обучаются новым навыкам.

Какие классные, медвежата прям:)) — Biryukova Tatiana (@umnicakrasa) January 2, 2018

Какие классные щеночки❤️ — Biryukova Tatiana (@umnicakrasa) January 2, 2018

Мимиминобороны — Jaroslav Šimov (@JSimov) January 2, 2018

Порошенко поделился любимой музыкой

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал плейлист с любимой украинской музыкой в своем аккаунте Twitter. По его словам, за год в стране появилось много современной и интересной музыки. Он подчеркнул, что прошедший год также показал, что все больше человек отдают предпочтение песням на родном языке.

Українська музика цього року зробила значний крок вперед – з’явилося багато сучасної та цікавої музики. Але найголовніше: цей рік показав – українці хочуть слухати пісні рідною мовою. Сім найцікавіших на мій погляд – https://t.co/dh1ATfahKK pic.twitter.com/YkZZayVlO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 2, 2018

В список его фаворитов вошли композиции «Тихо Прийшов, тихо Пiшов» рок-исполнителя Riffmaster, «Журавлi» The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбой, «Vsesvit» Onuka, «Монах» Дахабраха, «Марш новоi армиi» Воплей Видоплясова и «Перечекати» Тины Кароль.

А где Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий и София Ротару? — Алексей Венедиктов (@aavstsp) January 2, 2018

Тіна Кароль "Перечекати" - це ще 2016 рік — Радіо МАКСИМУМ (@MAXIMUMFM_ua) January 2, 2018

Монах - тоже 2016 — Alex Bondarenko (@leosnow7) January 2, 2018

тот момент, когда у президента плейлист на 6 из 10 — Ilyafil2506 (@ilyafil25) January 2, 2018

Гарний плейліст :) — Dmytro (@dmytroiv82) January 2, 2018

Польша не будет принимать беженцев из Северной Африки и стран Ближнего Востока

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша отказывается принимать беженцев из мусульманских государств в связи с мощным потоком беженцев из Украины.

Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018

Можно считать, что украинцы те же беженцы! — Светлана Доста (@svetlanadosta) January 2, 2018