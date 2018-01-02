В соцсетях сегодня: новогодние щенки Минобороны, плейлист Порошенко и «закрытые» границы Польши
ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях во вторник, 2 января.
Минобороны опубликовало видео со служебными щенками
Российское военное ведомство поздравило россиян с наступившим Новым годом, опубликовав ролик со служебными щенками. На видео собаки играют, тренируются и обучаются новым навыкам.
Какие классные, медвежата прям:))— Biryukova Tatiana (@umnicakrasa) January 2, 2018
Какие классные щеночки❤️— Biryukova Tatiana (@umnicakrasa) January 2, 2018
Мимиминобороны— Jaroslav Šimov (@JSimov) January 2, 2018
Порошенко поделился любимой музыкой
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал плейлист с любимой украинской музыкой в своем аккаунте Twitter. По его словам, за год в стране появилось много современной и интересной музыки. Он подчеркнул, что прошедший год также показал, что все больше человек отдают предпочтение песням на родном языке.
Українська музика цього року зробила значний крок вперед – з’явилося багато сучасної та цікавої музики. Але найголовніше: цей рік показав – українці хочуть слухати пісні рідною мовою. Сім найцікавіших на мій погляд – https://t.co/dh1ATfahKK pic.twitter.com/YkZZayVlO5— Петро Порошенко (@poroshenko) January 2, 2018
В список его фаворитов вошли композиции «Тихо Прийшов, тихо Пiшов» рок-исполнителя Riffmaster, «Журавлi» The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбой, «Vsesvit» Onuka, «Монах» Дахабраха, «Марш новоi армиi» Воплей Видоплясова и «Перечекати» Тины Кароль.
А где Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий и София Ротару?— Алексей Венедиктов (@aavstsp) January 2, 2018
January 2, 2018
Тіна Кароль "Перечекати" - це ще 2016 рік— Радіо МАКСИМУМ (@MAXIMUMFM_ua) January 2, 2018
Монах - тоже 2016— Alex Bondarenko (@leosnow7) January 2, 2018
тот момент, когда у президента плейлист на 6 из 10— Ilyafil2506 (@ilyafil25) January 2, 2018
Гарний плейліст :)— Dmytro (@dmytroiv82) January 2, 2018
Польша не будет принимать беженцев из Северной Африки и стран Ближнего Востока
Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша отказывается принимать беженцев из мусульманских государств в связи с мощным потоком беженцев из Украины.
Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018
Можно считать, что украинцы те же беженцы!— Светлана Доста (@svetlanadosta) January 2, 2018
Почему же поляки приравнивают выходцев из Африки к выходцам из Залежной. Неужели решили отказаться от братьев названных.— Valerij Linde (@ValerijLinde) January 2, 2018