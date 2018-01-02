«Стокманн» продаст магазины в Петербурге и Хельсинки

Финская сеть универмагов «Стокманн» заявила о предстоящей продаже своего магазина в центре Хельсинки, а также о продолжении переговоров по продаже торгового центра в Петербурге. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сеть выставила на тоги знаковое здание книжного магазина Kirjatalo в центре Хельсинки. Реализация этого актива, по замыслу ее менеджеров, принесет компании ощутимую прибыль на быстро развивающемся в финской столице рынке коммерческой недвижимости. По оценкам экспертов Inderes, стоимость здания оценивается примерно 100 миллионов евро.

Также в «Стокманн» подтвердили, что в настоящее время продолжаются переговоры о продаже ТЦ «Невский Центр» в Петербурге, расположенном по адресу Невский проспект, 114-116. В сентябре прошедшего года было объявлено, что магазин до конца года может купить холдинг O1 Group. По данным Reuters, стоимость здания в Северной столице России на 18 миллионов евро выше, чем в Хельсинки.