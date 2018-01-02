Новобранец китайской армии чуть не подорвался на гранате

Солдата успели спасти. Инструктор столкнул его в траншею буквально за секунду до взрыва.

Инцидент произошел во время военных учений в Сиане, провинции Шэньси в центральной части Китая. Новобранец Народно-освободительной армии чуть не подорвался на гранате. Об этом пишет агентство China Xinhua News‏.

3 seconds! A new army recruit in Xi'an, China is saved by his instructor after accidentally dropping a live #grenade during training pic.twitter.com/uUVGGBiMg8 — China Xinhua News (@XHNews) January 2, 2018

Ранее Военно-воздушные силы Китайской Народной Республики провели учения над Желтым и Восточно-Китайскими морями. В маневрах были задействованы самолеты-разведчики и бомбардировщики. Также в мероприятиях участвовали ракетно-зенитные войска.