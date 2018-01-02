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17:58   2 Января 2018
Весь мир
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Эмираты запретили ввоз мяса птицы из ряда российских регионов

Эмираты запретили ввоз мяса птицы из ряда российских регионов

Власти ОАЭ ввели карантин на импорт мяса птицы и яиц из Костромской области в связи со вспышкой птичьего гриппа. Об этом сообщило издание National со ссылкой на местное министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды.

Ранее стало известно, что власти Костромской области объявили карантин на производстве, где у кур был обнаружен геном вируса гриппа А, подтип Н5. Вместе с продукцией из Костромской областью ведомство ввело ограничения для птицефабрик Астраханской области и Калмыкии.

Ранее, в конце декабря, ОАЭ перекрыли импорт любого мяса птицы из Саудовской Аравии, а также яиц и произведенных из них продуктов, не прошедших термическую обработку.

Автор: Вячеслав Каширин
#оаэ #импорт #общество #весь мир #птичий грипп
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