Эмираты запретили ввоз мяса птицы из ряда российских регионов

Власти ОАЭ ввели карантин на импорт мяса птицы и яиц из Костромской области в связи со вспышкой птичьего гриппа. Об этом сообщило издание National со ссылкой на местное министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды.

Ранее стало известно, что власти Костромской области объявили карантин на производстве, где у кур был обнаружен геном вируса гриппа А, подтип Н5. Вместе с продукцией из Костромской областью ведомство ввело ограничения для птицефабрик Астраханской области и Калмыкии.

Ранее, в конце декабря, ОАЭ перекрыли импорт любого мяса птицы из Саудовской Аравии, а также яиц и произведенных из них продуктов, не прошедших термическую обработку.