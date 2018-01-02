ЦИК зарегистрировал уполномоченных партии, выдвинувшей в президенты психолога из «Дома-2»

Михаил Козлов был ведущим психологом на телешоу «Дом-2» и «Каникулы в Мексике». Кроме того, он участвовал в программах «Пусть говорят» и «Прямой эфир».

Центризбирком России зарегистрировал уполномоченных представителей «Политическая партия социальной защиты». Однако не стал регистрировать уполномоченных по финансовым вопросам. Комиссия отметила ряд претензий к оформлению документов. Об этом пишет РИА Новости.

Всего на сегодняшнем заседании ЦИК зарегистрировано пять человек от партии. В постановлении говорится, что Козлов может вновь подать исправленные документы после устранения всех недочетов.

Напомним, что выборы президента России пройдут уже в этом году — 18 марта. Официально избирательная кампания стартовала 18 декабря.