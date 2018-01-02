МИД Ирана посоветовал Трампу подумать о внутренних проблемах США

В дипведомстве Ирана осудили заявление президента США Дональда Трампа о ситуации в Исламской республике и призвали его подумать о внутренних проблемах Штатов. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Бахрам Касеми.

По словам дипломата, недавно Трамп назвал иранский народ «террористической нацией и продолжил провоцировать национальные чувства иранцев в стране и во всем мире». В связи с этим Касеми посоветовал Трампу меньше времени тратить на оскорбительные публикации в Twitter, а больше заниматься делами своей страны — «ежедневными убийствами во время вооруженных столкновений и миллионами бездомных и голодных граждан».

В Тегеране и ряде других крупных городов Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Местные власти сообщали о задержании около 450 человек. По последним данным, в столкновениях с полицией погибли около 20 человек. Среди них и сами полицейские.