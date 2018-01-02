Житель Московской области насмерть забил подругу во время пьянки

Полиция Московской области сообщает, что в Истре мужчина до смерти избил свою собутыльницу.

ЧП произошло утром в понедельник, 1 января. Тело женщины нашли в одной из квартир по улице Шнырева. Эксперты установили, что на теле погибшей есть множество гематом и кровоподтеков. Полиция выяснила, что женщина приехала в Истру из Ивановской области.

Позднее задержали подозреваемого, им стал уроженец Ивановской области, который был с женщиной в момент застолья. По какой-то причине собутыльники стали ругаться, после чего мужчина решил избить женщину и убил ее. По факту случившегося проводится проверка. Ранее ИА «Политика сегодня» писало о том, что в Ленинградской области 12-летний мальчик попал в больницу с острым алкогольным отравлением.