Два человека погибли и пять пострадали в ДТП с двумя машинами в Чечне
Авария произошла при столкновении двух легковушек. Пострадали семь человек.
Двое из них впоследствии умерли в больнице. Пятеро на данный момент остаются под присмотром врачей. Трагедия произошла на трассе «Шелковская-Гудермес» в Шелковском районе Чеченской Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя оперативного штаба на месте происшествия.
По данным агентства, среди пострадавших — один ребенок. Все госпитализированные находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.
В настоящее время на месте работают специалисты. Точная причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.