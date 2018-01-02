Враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны — духовный лидер республики

Великий аятолла, глава и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что враги Исламской Республики, где уже несколько дней проходят массовые беспорядки, объединились с целью создать проблемы для местных властей. Его заявление транслировал телеканал PressTV.

По словам исламского лидера, в последние дни «враги Ирана, используя различные средства, среди которых деньги, оружие и политика, объединились, чтобы создать проблемы для правящих кругов республики».

Накануне глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны Вашингтон, Лондон, Тель-Авив и Эр-Рияд.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря. Основной причиной протестов был рост цен. В столкновениях с полицией, по последним данным, погибли 20 человек. Среди погибших и правоохранители.