Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
ЦИК через суд решит вопрос об участии Чухлебова в выборах президента РФ

ЦИК через суд решит вопрос об участии Чухлебова в выборах президента РФ

 Житель Московской области насмерть забил подругу во время пьянки

Житель Московской области насмерть забил подругу во время пьянки
Неизвестные осквернили мемориал советским танкистам в Молдавии

Неизвестные осквернили мемориал советским танкистам в Молдавии

 Порошенко перечислил любимые песни 2017 года

Порошенко перечислил любимые песни 2017 года
Новобранец китайской армии чуть не подорвался на гранате

Новобранец китайской армии чуть не подорвался на гранате

 «Стокманн» продаст магазины в Петербурге и Хельсинки

«Стокманн» продаст магазины в Петербурге и Хельсинки
ЦИК через суд решит вопрос об участии Чухлебова в выборах президента РФ

ЦИК через суд решит вопрос об участии Чухлебова в выборах президента РФ

 Житель Московской области насмерть забил подругу во время пьянки

Житель Московской области насмерть забил подругу во время пьянки
Неизвестные осквернили мемориал советским танкистам в Молдавии

Неизвестные осквернили мемориал советским танкистам в Молдавии

 Порошенко перечислил любимые песни 2017 года

Порошенко перечислил любимые песни 2017 года
Новобранец китайской армии чуть не подорвался на гранате

Новобранец китайской армии чуть не подорвался на гранате

 «Стокманн» продаст магазины в Петербурге и Хельсинки

«Стокманн» продаст магазины в Петербурге и Хельсинки
17:09   2 Января 2018
Весь мир
94

Враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны — духовный лидер республики

Враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны — духовный лидер республики

Великий аятолла, глава и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что враги Исламской Республики, где уже несколько дней проходят массовые беспорядки, объединились с целью создать проблемы для местных властей. Его заявление транслировал телеканал PressTV.

По словам исламского лидера, в последние дни «враги Ирана, используя различные средства, среди которых деньги, оружие и политика, объединились, чтобы создать проблемы для правящих кругов республики».

Накануне глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны Вашингтон, Лондон, Тель-Авив и Эр-Рияд.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря. Основной причиной протестов был рост цен. В столкновениях с полицией, по последним данным, погибли 20 человек. Среди погибших и правоохранители.

Автор: Вячеслав Каширин
#иран #политика #весь мир #беспорядки #хаменеи
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9
Мечтам Циолковского пока не суждено сбыться. Но успехи Илона Маска в разработке многоразовой ракеты вдохновляют российских специалистов.
14:17   2 Января 2018
2958
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев Ближнее зарубежье

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

12:30   2 Января 2018
5390
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии Весь мир

Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии

14:42   1 Января 2018
68
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

20:46   29 Декабря 2017
1250
Новости smi2.ru
Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

 Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

ЕК проанализировала выделенную Украине финансовую помощь

ЕК проанализировала выделенную Украине финансовую помощь

 Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9