Два жителя Ленобласти пытались покончить с собой 1 января

В Ленинградской области двое мужчин пытались совершить самоубийство в первый день нового года, сообщает полиция.

В Калининском районе Санкт-Петербурга утром 1 января покончил с собой мужчина в доме на улице Софьи Ковалевской. В кармане погибшего нашли водительское удостоверение и предсмертную записку, в которой мужчина написал о неразделенной любви и обвинил в своей гибели жительницу Петербурга.

В этот же день из Соснового Бора был госпитализирован в одну из больниц Петербурга мужчина, выстреливший себе в голову. 44-летний пострадавший рассказал, что был пьян и поругался с супругой, а затем заявил ей, что покончит с собой, но та не обратила внимания. В данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку по фактам обоих происшествий.